Liga Azucarera de Béisbol: Divide honores en sus predios el Ciudad Caracas

Compartir en

Las Empresas Agroindustriales Azucareras 30 de noviembre de Artemisa y Ciudad Caracas del municipio Santa Isabel de las Lajas en Cienfuegos, se enfrentaron este fin de semana en par de ocasiones en predios de la tierra del Benny, en el inicio de la semifinal occidental de la edición 43 de la Liga Azucarera de Béisbol.

El estadio Reinaldo Delgado vistió sus mejores galas para recibir a ambos equipos durante sábado y domingo.

En la primera fecha los locales alcanzaron el éxito, en lo fundamental por la excelente labor de su abridor Yasmany Insua quién en seis entradas pocas libertades le permitió a la ofensiva contraria.

El marcador final fue de 7 carreras por 3, con 8 incogibles y 4 errores para los del 30 de noviembre, mientras 9 hits conectaban los caraqueños sin pifias a la defensa.

El pitcher derrotado resultó Edson Núñez y se destacaron con el aluminio por los vencedores Edson Portela de 3-2 y 3 remolques, y Rogesley Cruz de 4-2 y 2 empujadas.

Según informó a la prensa el anotador Juan Miguel Rodríguez, en el partido dominical los visitantes se impusieron 6 carreras por una. Sólo 5 imparables para el 30 de noviembre con un error, en tanto los del centro sur de Cuba se fueron con 9 hits y cometían tres errores.

El éxito a la cuenta de Roilan Osorio, perdió Raúl Reyes y punto por juego salvado para Laidel González. Yoelsis Leal despachó cuadrangular y remolcó par de carreras, además de batear de 4-2.

Durante el próximo fin de semana las acciones se trasladarán para Artemisa, allí jugarán el sábado jornada doble a siete capítulos, de persistir el empate el domingo se desarrollaría el quinto y decisivo encuentro de dónde saldrá el campeón de la zona occidental.

En la otra serie, no pudieron chocar el avileño primero de enero y el granmense Arquímedes Colina por las condiciones de este último territorio tras el paso del huracán Melissa. Ese compromiso marcha también con empate a un bando y tendrá lugar cuando las condiciones lo permitan.