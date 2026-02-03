Destaca Cienfuegos en Campeonato Nacional de Marcha Deportiva

Compartir en

Los deportistas cienfuegueros Ileana de la Caridad Stuart Arredondo y Anyelo Soler Torres obtuvieron medallas de oro y plata, respectivamente, en el Campeonato Nacional de Marcha Deportiva (modalidad de atletismo).

Bajo la tutela del entrenador Galo Santiago Mederos, el joven de la categoría 15-16 realizó tiempo de 28.40 minutos en cinco kilómetros; mientras su compañera (13-14) logró 26.25 en igual distancia.

“Anyelo había sido campeón dos veces en el zonal nacional y siempre tuvimos aspiraciones ambiciosas, pero Ileana marchó sin muchos días de entrenamiento, por lo que su trabajo fue formidable”, declaró el profesor.

El certamen fue efectuado en Ciego de Ávila y participaron jóvenes de diez provincias, varias con más de cinco representantes; por tanto, Cienfuegos apenas sumó 143 unidades y terminó penúltima en la tabla general.

Los granmenses lideraron la puntuación con 618, por detrás se ubicó Camagüey (394) y luego Pinar del Río (347).

Galo Mederos expresó sentirse muy orgulloso por el desempeño de sus alumnos y aseguró que trabaja arduamente junto al entrenador Luis Piedra para continuar desarrollando la modalidad de marcha, aunque esta vez sólo pudieran ir dos muchachos al evento.

El atletismo fue uno de los deportes más destacados durante 2025 en Cienfuegos, gracias a la labor de varios profesores experimentados, especialmente quienes se desempeñan en la pista Rosendo Brunet, instalación emblemática del territorio centrosureño.