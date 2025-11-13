SNB 64: Islay y Sarría pintan de blanco a los Tigres

Compartir en

El zurdo crucense Islay Sotolongo estuvo este jueves intransitable durante su salida número nueve como abridor, al trabajar ocho inning y no permitirle carreras al equipo avileño en el triunfo de su equipo 4×0.

El lanzador sureño tuvo una tarde excelente en cuanto al control, sólo un boleto en toda su accionar, ponchó a 4 y le conectaron 7 indiscutibles. Esta fue la cuarta victoria con dos descalabros para Islay.

De cerrar el pleito se encargó el derecho José Carlos Sarria que dominó a paso chévere la novena entrada, con una ponche incluido.

La ofensiva de los paquidermos estuvo dormida durante casi todo el partido, maniatada por el abridor local Osvaldo Cárdenas, quien en cinco entradas sólo permitió una carrera en el segundo, remolcada por el noveno bate Inasay Ramírez.

Al rescate del abridor avileño vino Randy Álvarez y cumplió su cometido hasta el noveno cuando los elefantes no creyeron en él ni el relevista Yankiel Tamayo para marcar tres carreras y poner en punto de mate el partido. En esa entrada Inasay empujó su segunda carrera y la número dos de Cienfuegos, luego lo emularon Maikel Borrell y José Manuel Oramas, ambos con un remolque cada uno.

Los mejores hombres a la ofensiva fueron Inasay Ramírez de 4-2, 2 traídas para el plato y una anotada, y Yosimar Quintana de 4-3 y una anotada.

La tropa del centro sur de la isla llegó a 24 triunfos con 20 derrotas en la actual serie y se mantiene en el octavo puesto de la tabla de posiciones.

El cuarto partido entre elefantes y tigres tendrá lugar el próximo sábado, de vencer los nuestros asegurarían la subserie, de lo contrario todo se decide en el último choque el domingo.