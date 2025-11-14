El ideal que nos guía

Compartir en

El ejemplo y la vida del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz volverá a iluminar los caminos de celebración de una fecha que, para la juventud cubana, significa esperanza, pasión y compromiso pleno con el presente: el Día Internacional de los Estudiantes.

Esta vez, la fecha de agasajo al estudiantado (17 de noviembre) confluye con los 20 años de un discurso que inspira por su talante histórico y vigencia medular. Se trata de las palabras de Fidel en el Aula Magna de la Universidad de La Habana el 17 de noviembre de 2005.

Dos décadas después de que el Comandante en Jefe nos legara en apretada síntesis alertas y luces sobre el futuro de la Patria, la Unión de Jóvenes Comunistas tiene preparada para la ocasión un amplio programa de recordación, que tiene como lema: «Fidel: Ética y Revolución: 20 años de un legado vivo».

No será un simple acto de evocación histórica el que hará la juventud cubana desde hoy. Según explicó la miembro del Buró Nacional de la UJC que atiende la Esfera Ideológica, Mirthia Julia Brossard Oris, se trata de jornadas que buscan ir a la raíz del compromiso de las nuevas generaciones con el ideal fidelista.

Y es que aquellas palabras del Líder Histórico de la Revolución fueron una estocada directa al corazón y la mente de todos los revolucionarios, pero, en especial, de los más jóvenes.

Es por eso que, según destacó Brossard Oris, a partir de hoy se realizarán acampadas en centros pioneriles y estudiantiles, así como matutinos especiales que recuerden ambas conmemoraciones.

Asimismo, destacó que pretenden llevar las palabras del Comandante en Jefe de hace 20 años, como tema de debate, a las organizaciones de base de la UJC, las brigadas estudiantiles, así como a los movimientos juveniles.

En medio del escenario de recuperación en el oriente del país, Brossard Oris resaltó que estos días también serán propicios para activar en todo el país las Brigadas Juveniles Centenario, con el objetivo de que los jóvenes sigan ayudando en las tareas que se necesitan.

Así celebrarán muchos jóvenes estas fechas: en la pelea. La conmemoración central por el Día Internacional de los Estudiantes y por las dos décadas del discurso de Fidel en la Universidad de La Habana se realizará en la propia Alma Mater del Comandante en Jefe, donde tantos jóvenes se han hecho revolucionarios.

Tomado del Periódico Juventud Rebelde