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Representantes de las organizaciones políticas y de masas de la provincia de Cienfuegos, en cada uno de los municipios sureños acompañan hoy a infantes y adolescentes en la jornada de inicio del curso escolar 2026-2027.

La presencia consolida los vínculos de trabajo de esas organizaciones con los centros de enseñanza para propiciar un correcto aprendizaje y el apoyo desde la comunidad al proceso docente educativo, que se materializa desde la colaboración con arreglos de uniformes y aportes de alimentos a las escuelas, hasta el traslado de los estudiantes de primaria en zonas rurales más alejadas.

Ana Ibis Gómez Hernández, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos, dijo a la Radio que en bloques y delegaciones las representantes de la organización femenina cuidarán de la asistencia a clases y el comportamiento social; lo mismo que sucederá desde los bloques y zonas de los Comités de Defensa de la Revolución y en las zonas rurales, por las Juntas Directivas de las cooperativas.