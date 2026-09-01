Cienfuegos

Apoyan organizaciones sociales inicio del curso escolar en Cienfuegos

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Aportan pedagogos cienfuegueros experiencias a la nación
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Representantes de las organizaciones políticas y de masas de la provincia de Cienfuegos, en cada uno de los municipios sureños acompañan hoy a infantes y adolescentes en la jornada de inicio del curso escolar 2026-2027.

La presencia consolida los vínculos de trabajo de esas organizaciones con los centros de enseñanza para propiciar un correcto aprendizaje y el apoyo desde la comunidad al proceso docente educativo, que se materializa desde la colaboración con arreglos de uniformes y aportes de alimentos a las escuelas, hasta el traslado de los estudiantes de primaria en zonas rurales más alejadas.

Ana Ibis Gómez Hernández, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos, dijo a la Radio que en bloques y delegaciones las representantes de la organización femenina cuidarán de la asistencia a clases y el comportamiento social; lo mismo que sucederá desde los bloques y zonas de los Comités de Defensa de la Revolución y en las zonas rurales, por las Juntas Directivas de las cooperativas.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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