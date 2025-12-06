Celebran 38 años de fundada la UNEAC cienfueguera

Compartir en

Sorteando desafíos y contextos, directivos y creadores de la filial provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Cienfuegos, celebraron los 38 años de creada la organización desde la Perla del Sur.

En declaraciones a RCM, Ariadna Cuellar Pérez, presidenta de la UNEAC cienfueguera expresó que han sido 38 años de arduo trabajo.

«La organización se fundó en un contexto completamente diferente al actual. Hemos tenido el privilegio de contar con los más grandes artistas y escritores de nuestra ciudad. Siempre la UNEAC de Cienfuegos se ha distinguido con las demás del país y ha pensado en su unión de una manera colectiva», aseguró la artista.

Destacó además que como organización cultural han trazado líneas de debates, de pensamiento.

«Creo que las actuales generaciones que nos ha tocado asumir esta responsabilidad, el reto mayor es mantener esta línea, este legado que nos dejaron los fundadores».

La guitarrista concertista reconoció el desempeño de fundadores como el primer presidente del Comité provincial en Cienfuegos, Orlando García Martínez, quien asumió la dirección por casi 37 años y mantiene vínculos con los actuales líderes de la filial.

La UNEAC sureña con cerca de 190 miembros, acoge a la vanguardia artística local donde confluyen también jóvenes creadores.

Cuellar Pérez significó el vínculo establecido con los jóvenes artistas: «Tal es así que pueden ingresar en nuestra organización pues no hay límite de edad. Por tanto, nosotros hemos tenido la suerte de que confluyan diferentes generaciones. Lo mismo artistas o escritores de 60 o 70 años que de 20, veintitantos años. Este vínculo siempre ha sido estrecho, siempre hemos identificado a esos que distinguen y trabajado para sumarlos acá».