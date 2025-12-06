🎧 Escúchenos en audio real

Expone periodista cienfueguera en Costa Rica saberes de mujeres cubanas (+Fotos)

Marcia Silva Llano
Con la misma destreza que escribe la periodista cienfueguera Máster en Ciencias Onelia Chaveco Chaveco, de la Agencia Cubana de Noticias, logra multiplicar el saber de las cubanas que dedican horas de sus vidas al cuidado de abejas meliponas o las llamadas de la tierra.

Hasta el XIV Congreso Mesoamericano de Abejas Nativas que concluyó la víspera en San José, Costa Rica llegó con su ponencia titulada Mujeres Meliponicultoras de Cuba. Grupo aportador, desde los saberes a la producción y diversificación de la colmena melipona.

Para orgullo de las mujeres cienfuegueras y cubanas la periodista Onelia Chaveco Chaveco cumplió el más importante objetivo de visibilizar los saberes técnico-productivos y la evolución de los conocimientos de todas como entes aportadoras. Haber creado con sapiencia un grupo de esas féminas meliponicultoras en WhatsApp, también está reconocido.

Ante estudiantes, investigadores, productores, académicos conservacionistas y público en general de países como México, Guatemala, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Argentina y Cuba, compartió magistralmente experiencias de la isla en torno al estudio de las abejas nativas.

