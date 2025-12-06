Dedica Universidad de Cienfuegos jornada de celebraciones a Fidel Castro en su centenario

Compartir en

Al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz dedica la Universidad de Cienfuegos (UCf) Carlos Rafael Rodríguez, el aniversario 46 de su fundación, este 6 de diciembre, jornada de festividades que extenderán hasta mediados del presente mes.

La Doctora en Ciencias Orquídea Urquiola Sánchez, rectora de la Casa de Altos Estudios, destacó que, a pesar de las complejidades, todos los esfuerzos y resultados del presente año rinden tributo al líder histórico de la Revolución Cubana.

Urquiola Sánchez hizo énfasis en que cada desafío “ha sido oportunidad para el crecimiento, para el perfeccionamiento de los procesos. Durante este período hemos logrado éxitos en la calidad de la formación de nuestros profesionales”, a partir del notable mejoramiento de los programas de pre y postgrado.

“Han sido significativos los logros que hemos alcanzado en la ciencia, la innovación, con un gran número de premios y reconocimientos a nuestros investigadores”- agregó la académica, quien significó que la institución resulta referente no sólo a nivel territorial sino también en el país.

El compromiso y la profesionalidad distinguen el quehacer del colectivo de la UCf “que tiene como principal motivación seguir avanzando hasta alcanzar la excelencia por la que trabajamos a diario”.

En las más de cuatro décadas y media del mayor centro de la Educación Superior en Cienfuegos, su rectora transmitió una felicitación especial a los educandos, protagonista principales de la obra, quienes “con su entrega contribuyen a la grandeza de nuestra Universidad”.

La académica sureña reconoció el rol de los futuros profesionales del territorio en la asistencia a las aulas, el desarrollo de investigaciones, la vinculación con la comunidad y el impulso entusiasta a la cultura, el deporte y la vida universitaria.