Entregan premios de Locución en jornada por aniversario 38 de fundada la UNEAC cienfueguera

Compartir en

En medio de las celebraciones por el aniversario 38 de la filial provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Cienfuegos, entregaron los premios de la décimo tercera edición de la Jornada de Locución Sergio Farray Pichs In Memoriam.

Por su largo y meritorio desempeño profesional y los reconocimientos otorgados este año, recibió el Premio en el apartado de Radio, la locutora María del Carmen Stable Ríos.

«El locutor tiene que ser muy natural y te proporciona que si tienes esa aptitud con P, puedas llegar a ser actriz. Pero no, yo me quedo con la locución, he vivido para la locución porque es lo que amo. Tengo la dicha de hacer lo que me gusta, y por tanto es un placer muy grande», confesó la también realizadora de Radio Ciudad del Mar.

Por su desarrollo profesional y los resultados en el ejercicio de la profesión, alcanzó el lauro en la categoría de televisión, el periodista y locutor Guillermo Martinez Lopez, quien ofreció sus impresiones a este sitio digital.

«La locución es la vía que uno tiene para llegar y hacer entender a la población quizás de un hecho, de una actividad, de un fenómeno X y creo que por ahí está la herramienta fundamental para el periodismo porque una vez que ya tienes todas las técnicas te desarrollas correctamente en llevar la noticia, en trasladar el hecho y ser el portador de ese hecho que sucede en un momento determinado para que la población te entienda», comentó a RCM el reportero de la televisión provincial.

En 2025 el Jurado de la décimo tercera edición de la Jornada de Locución Sergio Farray Pichs In Memoriam analizó las propuestas presentadas por la dirección del Canal Perlavisión y de la Radio en la Provincia. Junto a los ganadores, fueron nominados además en la televisión territorial la locutora Zaily Bermúdez León y en la radio resultaron también seleccionados los comunicadores Armando García Rodríguez y Elena María Prieto.

Jorge Luis Marí, Gabriel Ramos y Fabio Bosch, integraron el tribunal evaluador en la décimo tercera edición de este certamen anual dedicado a enaltecer la labor de los locutores en la provincia.