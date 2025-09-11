Restablecen servicio eléctrico en Cienfuegos

Compartir en

La provincia de Cienfuegos ya está integrada al Sistema Eléctrico Nacional, restablecido desde La Habana hasta Holguín, aseguró a la Radio Rance Felipe Sosa, director de la Empresa Eléctrica sureña.

Explicó que están desactivadas las islas que se crearon durante la emergencia, los circuitos 17 y 18 pasaron al sistema y restablecieron el servicio eléctrico en todos los municipios y las plantas de bombeo de agua de Paso Bonito y Damují.

Aclaró que aunque todos los circuitos del territorio están activados, actualmente algunos no cuentan con electricidad pues contaron con el servicios en la madrugada, y proceden a la distribución normal con la generación del país y el déficit para apagones programados.

Con el restablecimiento del sistema eléctrico el abasto de agua comienza a normalizarse en el territorio aunque persisten afectaciones significativas que ya existían, fundamentalmente en los municipios de Cumanayagua, Cruces y en la Ciudad Nuclear, de la capital cienfueguera.

Rainier Álvarez Rojas, director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, explicó que el próximo paso es la activación de los sistemas de bombeo, en la medida que lo permita la existencia de fluido eléctrico.

Anteriormente sólo se mantuvieron los servicios en los lugares beneficiados por sistemas solares y en los que reciben el abasto de agua mediante gravedad.

Durante los últimos días, aseguró, bombearon agua con la Planta de Paso Bonito apoyados con los grupos electrógenos a los principales centros hospitalarios del territorio, lo que garantizó el servicio sistemático.

Yunior Estrada Zambrano, jefe de mantenimiento de la unidad número tres de la Empresa Termoeléctrica cienfueguera, aseguró que todo se facilita gracias a la sincronización del bloque al Sistema Eléctrico Nacional, desde las 06:46 horas de hoy, y el alcance de la potencia máxima instalada de 158 megawatt.