En la provincia de Cienfuegos, implementan medidas para mantener funcionando servicios básicos a la población, mientras se trabaja en la recuperación del sistema eléctrico del país, afectado por una desconexión total este miércoles.

A continuación ofrecemos una nota informativa acerca de esta actual situación.

📃Nota Informativa sobre actual contingencia Energética en Cienfuegos

📌Atendiendo a la compleja situación electroenergética del país, dado a la caída imprevista del SEN a las 9:14 a.m. del día 10 de septiembre, se adoptan por las autoridades en Cienfuegos un conjunto de medidas encaminadas a mantener en lo fundamental los servicios básicos a la población.

📌Se garantizan los servicios educacionales sin dificultad.

📌En el sistema de Salud, se encuentran con servicio eléctrico los tres hospitales en la Provincia manteniendo los servicios vitales. En cada municipio se garantiza la cobertura de combustible para el funcionamiento de los grupos electrógenos. Se mantienen las consultas externas según lo planificado.

📌Paso Bonito estará prestando servicio de bombeo a los tres hospitales. La distribución de agua al sector residencial se mantendrá afectada hasta que se restablezca el SEN.

📌Justicia implementa una estrategia que permite realizar tareas que no requieren el servicio eléctrico de modo que se mantendrán algunos de los servicios. (Defensoría, recepción y entrega de documentos).

📌Todas las unidades del comercio y la gastronomía permanecen operativas y brindando servicio. Restaurantes, bodegas, cafeterías y demás instalaciones se encuentran trabajando para apoyar la comunidad.

Declaraciones de Alexander Pérez, director de la UEB DTCC Cienfuegos

Declaraciones de Miguel Ángel, director de División Territorial de Etecsa

Declaraciones de Lionel Meneses, director general de Educación