Labores en Cienfuegos para recuperar sistema eléctrico nacional

Restablecido el sistema eléctrico en el oriente de Cuba
Cienfuegos aporta a la recuperación del sistema electroenergético nacional (SEN) luego de la desconexión total.

El ingeniero Ramse Felipe Sosa, director de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos, explicó que lograron armar la primera isla de generación con un grupo de diésel, en la zona de Junco Sur, aproximadamente a las 10:52 am, lo cual garantiza el servicio eléctrico a una parte de los circuitos 17 y 18 para el suministro a los tres hospitales de la ciudad.

Continuaron las labores que permitieron el funcionamiento de la segunda isla en la zona de Cruces, lo que permitió el restablecimiento del circuito 56.

Al cierre de esta información más de 37 mil clientes en 20 circuitos de Cienfuegos, contaban con servicio eléctrico.

Como parte de las acciones para la reconexión del SEN, Cienfuegos conformó también una isla con el emplazamiento de «40 motores», que permitió el restablecimiento del servicio en el circuito 407.

Con el enlace de las tres islas Cienfuegos logró un microsistema que avanza a la zona de Agramonte, en Matanzas.

Todas las provincias trabajan fuertemente para el restablecimiento del SEN en el menor tiempo posible

