Cienfuegos / Deporte

Cienfuegos alcanza la gloria en la Liga Nacional de Futsal

Reinier Cejas Barrerapor Reinier Cejas Barrera
Los Marineros del futsal se titularon por vez primera en la Liga Nacional al vencer al conjunto de Santiago de Cuba dos goles por uno, en choque escenificado en la urbe indómita.

Los locales nada pudieron hacer ante el empuje sureño y si bien arreciaron a la ofensiva en la segunda mitad, la portería cienfueguera estuvo infranqueable.

El primer tiempo culminó con empate a un gol, ambas dianas tuvieron como protagonista al perlasureño Yadiel Reinaldo. Marcó para la causa de su equipo y también en propia puerta.

Luego del descanso el refuerzo matancero Alejandro San Martín Thondike hizo gala del porque fue elegido y anotó la diferencia en el choque que se mantuvo hasta el silbatazo final.

Durante la etapa regular la tropa dirigida por el ex jugador Daniel Hernández Calderón, empató a dos goles en el primer partido frente a Industriales, en el segundo cayó ante los santiagueros 5-2 y finalmente vapulearon a Ciego de Ávila 8-2, resultado que les dio la posibilidad de discutir el título de Cuba por vez primera.

Por la medalla de bronce los de la tierra de la piña vencieron a los capitalinos 3 dianas por una.

