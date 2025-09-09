🎧 Escúchenos en audio real

Celebran en Cienfuegos aniversario 25 del programa de los trabajadores sociales

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
En Cienfuegos desarrollan varias actividades para las celebraciones por el aniversario 25 de la fundación del Programa de los Trabajadores Sociales, ideado por Fidel Castro para emprender los desafíos sociedad cubana.

Lino Pérez Díaz, subdirector general en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, extendió una felicitación a los cienfuegueros que conforman estos equipos de trabajo, pues constituyen la vanguardia en las obras que benefician al ser humano.

El funcionario explicó que sobre las experiencias locales realizaron talleres, conferencias y otros encuentros en los que reconocieron la humanista labor de quienes atienden a grupos más vulnerables, como verdaderos médicos del alma, a decir de Fidel.

Pérez Díaz precisó que el territorio sureño destaca como el primero de Cuba con total cobertura de trabajadores sociales y con un representante en cada consejo popular de la provincia, fortaleza para el éxito en la implementación de los programas que impulsan.

