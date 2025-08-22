Visita presidente Díaz Canel proyecto científico en cooperativa de Cienfuegos 

Compartir en

Hasta la Cooperativa de créditos y servicios Dionisio San Román en el municipio de Cienfuegos, llegó el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante su visita a la provincia de Cienfuegos.

Con el esfuerzo de los campesinos de la zona de Punta La Cueva, muchas producciones de alimentos aumentan sus rendimientos desde la consolidación de la teoría y la práctica en el tratamiento de suelos, la recuperación de la franja costera.

La Doctora en Ciencias Orquídea Urquiola, rectora de la Universidad de Cienfuegos, dijo que más de ocho fincas participan en estas labores científicas y algunas funcionan como aula anexa para la realización de tesis de grado y su socialización entre los campesinos.

Varios proyectos internacionales también suman logros a estas áreas agrícolas para los cultivos varios y animales domésticos.

El mandatario elogió la aceptación de los productores para que puedan aplicar productos biológicos nacionales y apreció alimentos deshidratados para la alimentación de niños, frutas certificadas y otros cultivos en las plantaciones.

La interrelación con otros territorios cubanos permite compartir experiencias y productos como la lejía de cenizas que facilitan sustituir importaciones, elemento importante para mejorar los suelos, conoció en Cienfuegos, Díaz Canel.

Otras creaciones como la fitohormona refuerzan el crecimiento de cultivos como la lechuga y en las fincas del municipio de Cienfuegos existen con habitualidad en el proceso de la atención agrícola.

El presidente cubano recorrió varios espacios dedicados a cultivos tapados, aéreos y otros cercanos a la linea costera.