Dedicará Compañía Giros de Cienfuegos espectáculo homenaje a Benny Moré

La Compañía de Espectáculos Musicales Giros, de Cienfuegos, propone este viernes 22 de agosto a las 10:00 de la mañana, «Elige tú que canto yo», musical de variedades dedicado a la obra creativa e interpretativa de Benny Moré.

Con idea, guión y dirección artística de Richard Eleaga Alderete, el espectáculo acontecerá en el Portal del Palacio Ferrer, ubicado en las inmediaciones del parque José Martí, y promoverá boleros, sones, guarachas, entre otras expresiones musicales con el apoyo del verso y la declamación.

El próximo domingo 24, en el cumpleaños del Bárbaro del Ritmo, la Compañía Giros presentará también «Elige tú que canto yo», en la Casa de la Cultura de Santa Isabel de las Lajas, como parte del programa de actividades por el aniversario 106 del natalicio del Benny.

Con la referida oferta cultural, Eleaga Alderete celebrará este año cuatro décadas de vida artística profesional, e iniciará el programa de actividades por los 15 de su compañía, en 2026.

Según adelantó el creador, los días 22 y 24, en los escenarios de Cienfuegos y Lajas, cantarán y honrarán al Benny varios solistas, unidos al cuerpo de baile que protagonizará además la puesta músico- danzaria.