Cienfuegos / Culturales

Anima gira de escritores a pobladores de comunidad cienfueguera 

Raúl Francisco Cotarelopor Raúl Francisco Cotarelo
Como una fiesta de las letras para despedir el verano definen desde el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Cienfuegos, la gira de escritores «Arte y palabra», iniciativa que animará hasta el 23 de agosto a comunidades del municipio de Cumanayagua.

De acuerdo con Roly Martínez, comunicador del Centro Provincial del Libro y la Literatura, el periplo prevé acercar la literatura a pobladores  de esa localidad, para fomentar el hábito de la lectura y el diálogo cultural.

Refiere además el especialista que  destacados escritores y promotores locales, así como integrantes del catálogo del Centro de Promoción Literaria Florentino Morales, sostendrán encuentros en las comunidades en contacto directo con los lectores, a través de poesía, canciones y cuentos.

De acuerdo con los organizadores, en un ambiente comunitario y festivo la gira de escritores «Arte y palabra», constituye además actividad de cierre del período estival 2025, dentro del ámbito literario en el territorio.

