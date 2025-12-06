Díaz-Canel recibió Cartas Credenciales de nuevos embajadores en Cuba

Compartir en

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy que recibió las respectivas Cartas Credenciales de los nuevos embajadores nombrados por los gobiernos de 11 naciones.

«Recibí las Cartas Credenciales de los nuevos Embajadores en Cuba de Haití, Burkina Faso, Namibia, Palestina, la República Árabe Saharaui Democrática, Italia, Belice, Zimbabwe, Eslovenia, Lesoto y Nueva Zelandia», aseguró el mandatario por medio de la red social X.

«Reiteré la voluntad de nuestro Gobierno de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales con esas naciones en todas las áreas de interés mutuo», añadió el jefe de Estado.