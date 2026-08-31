Una fiesta de letras, memoria y resistencia en su 34 Feria del Libro

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Cienfuegos vivió tres días de intensa actividad literaria en la 34 edición de la Feria Internacional del Libro, celebrada del 28 al 30 de agosto, en un escenario marcado por la voluntad de hacer del libro un espacio de crecimiento espiritual y resistencia cultural .

La cita, que tuvo como epicentro la Librería Ateneo Dionisio San Román , enclavada en el céntrico Boulevard, se extendió por la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés y la Casa del Joven Creador, sede de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), abarcando también áreas del Paseo del Prado y el Parque José Martí .

La edición estuvo revestida de un profundo simbolismo al estar dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, además de contar con Rusia como país invitado de honor . En el ámbito local, el merecido homenaje recayó en la escritora cumanayagüense Magalis Ojeda Pozo, quien tuvo a su cargo las palabras centrales del acto inaugural .

Con la voz firme y la emoción contenida, el escritor Ian Rodríguez leyó las palabras de Ojeda Pozo dirigidas al pueblo cienfueguero, que llenaba el espacio con su calidez característica. Nos place darles la bienvenida a esta Trigésimo Cuarta Edición de la Feria Internacional del Libro, en la ciudad del mar, nuestra Perla del Sur, inició, para luego recordar que la cita está dedicada, además de a Fidel, a dos figuras distinguidas del mundo del libro cubano: La poeta, narradora, ensayista y periodista Marilyn Bobes, y el historiador José Bell Lara .

Ojeda Pozo hizo un énfasis especial en la literatura Rusa, profunda y universal, que ha dejado una huella imperecedera en la cultura y en la formación de generaciones de lectores. Con una enumeración que resonó en los presentes, citó a Pushkin, Tolstói, Dostoyevski, Chéjov, Gorki, Ajmátova y Shólojov, y subrayó que acercarse a sus obras es también celebrar el poder de la lectura como puente entre nuestros pueblos y como camino de crecimiento espiritual . La escritora, conmovida, agradeció el reconocimiento a su obra y llamó a los asistentes a hacer de esta feria un espacio de diálogo y resistencia cultural .

El programa se desplegó con presentaciones de libros, paneles, recitales poéticos y acciones de promoción lectora en las distintas sedes . Sobresalieron las novedades de los sellos locales Ediciones Mecenas y Reina del Mar Editores, que presentaron más de 25 libros . La oferta editorial fue amplia, con más de 191 títulos en venta y 17,540 ejemplares .

Entre las propuestas destacaron obras como Animal de arena, El imperio del signo, Arcanos mayores, Isla al óleo . La poesía se enriqueció con Soy el amor, soy el verso, de Orlando Víctor Pérez Cabrera, mientras el teatro tuvo espacio con Sombra con sombrero, de Lisandra Quirós Izquierdo, una obra que apuesta por la experimentación formal y temática . También se pusieron a la venta obras infantiles como Clara, niña sin palabras, de Erduyn Maza Morgado, y Pintaleyendas, de Ana Teresa Guillemí y Alicia Martínez Lecuona .

La fiesta literaria contó con invitados especiales, como Yasel Toledo Garnache, escritor, periodista, director de la Revista El Caimán Barbudo y presidente de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), quien asistió como invitado especial a la Feria de Cienfuegos .

El cierre de la edición convirtió la tarde del domingo en un escenario de múltiples voces, desde la céntrica intersección de Prado y Boulevard . El concierto de los trovadores Ariel Barreiro y Nelson Valdés puso música a las palabras, mientras que la contralectura del poeta Marcos David Fernández, conocido como el Kikiri de Cisnero, sacudió el ambiente con su verso irreverente y certero, en un gesto que mezcló la música y la palabra para despedir una edición que, a pesar de desarrollarse en un escenario complejo, reafirmó la voluntad de hacer del libro un espacio de encuentro, diálogo y resistencia cultural.