Informan sobre inicio de curso escolar en Universidad de Cienfuegos

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La Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez informó sobre el inicio del curso académico 2026-2027, con un proceso de matrícula que combina la vía virtual y la confirmación presencial para garantizar la organización del ingreso de los nuevos estudiantes.

La matrícula virtual para primer año, a través del sistema SIGENU, está disponible desde el 15 de agosto. La confirmación presencial deberá realizarse del 31 de agosto al 15 de septiembre en la secretaría docente de cada facultad, donde los estudiantes formalizarán su ingreso con la documentación requerida.

El 1 de septiembre está previsto el acto de bienvenida a los nuevos estudiantes del Curso Diurno y Ciclo Corto, con recepción en cada facultad junto a decanos y jefes de carrera, y un acto central con toda la comunidad universitaria. Por su parte, los estudiantes del Curso por Encuentros tendrán su acto de inicio el 12 de septiembre.

Para los estudiantes continuantes del Curso Diurno, Ciclo Corto y Curso por Encuentros, las orientaciones se recibirán en las semanas seleccionadas para su presencialidad.

Aquellos que no hayan concluido asignaturas del período anterior realizarán un concentrado académico del 1 de septiembre al 3 de octubre, mientras que quienes hayan vencido todas las asignaturas se incorporarán a las actividades diseñadas por su facultad y carrera.

El curso académico se desarrollará en modalidad semipresencial y a distancia, con el apoyo de los Centros Universitarios Municipales y las entidades laborales, en un esfuerzo por combinar la formación académica con las necesidades del territorio y del país.