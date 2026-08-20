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Devenido escenario para demostrar empoderamiento y entrega, el parque de la Aduana, en Cienfuegos ocupó sus espacios esta mañana de jueves con el regreso de la Segunda Expoferia Con Manos de Mujer.

Como regalo por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el aniversario 66 de la constitución de la Federación de Mujeres Cubanas y el quinto del Programa Nacional de Adelanto para la Mujer, más de 20 grupos de cienfuegueras mostraron su protagonismo en el avance del territorio e hicieron un recorrido por cada etapa donde están presentes.





Acaparó la atención de los participantes, las intervenciones sobre proyectos comunitarios, los grupo de Mujeres Portuarias, Paracaidistas, el de la Cátedra de Género de la Universidad de Cienfuegos y Proyecto Fénix, vinculado a la eliminación de la violencia; emprendimientos, oficios y profesiones; las pasarela de modas y las parejas de danzoneros del Club Orestes Varona, de Cienfuegos.





La Segunda Expoferia Con Manos de Mujer, fue oportunidad para agasajar, pero también para ver cuánto hacen las cienfuegueras en el territorio sureño, lo logrado por la inclusión e inserción en todos los frentes; las habilidades de integrantes de las Asociaciones de Limitados Físico Motores y de Ciego y Débiles Visuales, de las que cultivan plantas ornamentales; del Club de Poetisas Cienfuegueras Mercedes Matamoros; las Mariposas; las que investigan la historia y las Meliponicultoras.

La Federación de Mujeres Cubanas en su cumpleaños 66 tiene en Cienfuegos un baluarte de defensa a la Patria; así lo reafirmó Ana Ibis Gómez Hernández, secretaria general de la organización femenina, acompañada de dirigentes del Partido, el Gobierno y de organizaciones de masas en la Segunda Expoferia Con Manos de Mujer.