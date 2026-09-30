Reanuda servicio de transporte urbano en Cienfuegos: estas son las rutas, horarios y precios desde el día 1 de octubre

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Con dos salidas diarias y una tarifa única de 50 pesos por pasajeros, desde el venidero primero de octubre reanudarán sus servicios cinco rutas de ómnibus urbanos en la ciudad de Cienfuegos, confirmó este martes al espacio Agenda Pública, de Radio Ciudad del Mar, Orlando Valdés Pérez, director de la Unidad Empresarial de Base de Pasajes en la Empresa Provincial de Transporte.

Como parte de una estrategia para mejorar la movilidad de la población mediante el empleo de combustible importado no subsidiado. volverán a operar cinco rutas urbanas: la 1, 3, 5, 200 y 207.

Valdés Pérez explicó que las rutas partirán desde el parque Villuendas. La 1, 3 y 200, que son las de mayor extensión y demoran más en regresar, saldrán a las 6:30 de la mañana. Las rutas 5 y 207, de recorrido más corto, lo harán a las 7:00 de la mañana. El objetivo, expresó el funcionario, es que los vehículos estén de regreso alrededor de las 8:00 de la mañana, horario en que estudiantes y trabajadores necesitan trasladarse.

En horario vespertino, todas las rutas realizarán una salida a las 2:00 p.m.

Añadió que los horarios serán evaluado constantemente para ajustarlo a la demanda real de los usuarios.«Esto es algo experimental por ahora. En la medida que vaya teniendo aceptación de la población, podemos ir incrementando rutas y viajes. Vamos a estar evaluando constantemente, en dependencia de la demanda y la movilidad de las personas», señaló.

Para esta primera etapa se emplearán microbuses Diana, de menor capacidad y consumo de combustible. No obstante, el directivo dijo que, de ser necesario, se incorporarán vehículos de mayor porte en determinadas rutas.

“Si la demanda demuestra que se necesita un ómnibus más grande, lo insertamos de inmediato”, aseguró.

Servicio intermunicipal: cuatro rutas

Para el mismo primero de octubre está prevista además la reapertura de cuatro rutas intermunicipales, todas de terminal a terminal y con ómnibus Diana.

Aguada: Salida a las 6:00 a.m. desde la terminal de Aguada y regreso a la 1:00 p.m. desde la terminal de Cienfuegos, por el Vial. Precio: 1.200 pesos.

Cartagena–Rodas–Cienfuegos: Salida a las 5:30 a.m. desde Cartagena, con entrada a la terminal de Rodas, y regreso a las 12:30 p.m. desde Cienfuegos. El pasaje completo cuesta 1.000 pesos. Por tramos: Cartagena–Rodas, 400 pesos; Rodas–Cienfuegos, 600 pesos; y Rodas o Cienfuegos hasta Ariza, 300 pesos.Los pasajeros que van de Cartagena a Cienfuegos permanecen montados durante la parada en Rodas.

Lajas: Salida a las 6:00 a.m. y regreso a la 1:10 p.m. Precio: 1.200 pesos hasta Cienfuegos. . Tarifas por tramos: Lajas–Cruces, 300 pesos; Cruces–Cienfuegos, 900 pesos; Cruces–Palmira, 600 pesos; y Palmira–Cienfuegos, 300 pesos.

Comanayagua: Salida a las 6:00 a.m. y regreso a la 1:20 p.m. Precio: 1.000 pesos. Parada en Guaos con un costo de 500 pesos.

El director de la Unidad Empresarial de Bases de Pasajes en la Empresa Provincial de Transporte subrayó la importancia de que la población respete el sistema de llamado por tramos largos primero, para evitar indisciplinas que afecten la sostenibilidad económica del servicio. «Esto tiene que tener un respaldo económico para que sea sustentable y pueda tener éxito», enfatizó.

Asimismo, informó que los precios serán impresos y colocados en el interior de los ómnibus para evitar confusiones, y que serán publicados en la página de la empresa.

Otras conexiones y números de contacto

Se mantienen además otras salidas desde la terminal de ómnibus hacia otros destinos mediante el servicio de ómnibus Transmetro y otras agencias.

Trinidad: Ómnibus de Transmetro los lunes y sábado, con salida de Cienfuegos a las 6:00 a.m. y regreso a las 2:00 p.m. Precio: 2.000 pesos.

Santa Clara: Ómnibus de Transmetro los lunes y miércoles a las 6:00 a.m. Precio: 1.800 pesos.

La Habana: Los lunes a las 3:40 a.m., por un precio de 8.000 pesos.

Ciego de Ávila: Salida el próximo 3 de octubre vía Trinidad, con la empresa Transmetro.

Para consultas y reservaciones, la Empresa Provincial de Transporte dispuso de dos números de contacto: 43 55 88 41 y el móvil 59 92 51 32.

Tomado del Telecentro Perlavisión