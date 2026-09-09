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Los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia de Cienfuegos arriban a su aniversario 66 con un crecimiento de la integración, al completar la cifra de 95.17 % , superior a la media nacional.

Mileidys Varela López, coordinadora de los CDR en el territorio sureño, dijo en exclusiva para la Radio, que en estos momentos están afiliados a la organización más de 265 000 personas mayores de 14 años de edad, pero que es necesario trabajar en la incorporación de nuevos miembros con un mayor control de los libros de registro en comités de cuadras y zonas.

Con los más altos índices de integración están los municipios de Rodas, vanguardia nacional de la organización y Abreus, ambos con casi el 97 %, aunque todos superan el 94%, cifras que muestran crecimientos en comparación con el último año.

Múltiples son las tareas que en estos días impulsa la membresia junto a los dirigentes de base en comités de cuadras, zonas, repartos y asentamientos rurales de la totalidad de los municipios sureños, para saludar el 28 de septiembre, ganando en protagonismo y con una mayor participación de los jóvenes y recién incorporados a los CDR, junto a los fundadores y cederistas más destacados.

Entre las tareas que cobran fuerza sobresalen la constitución de los Destacamentos de Donantes Voluntarios de sangre; los trabajos voluntarios en la limpieza, embellecimiento e higienización para evitar la proliferación de vectores; así como incorporan mayor cantidad de cederistas al cultivo de pequeñas parcelas para la producción de alimentos.