Cienfuegos convoca a 5 plazas para la especialidad de Teatro .

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La Dirección Provincial de Cultura de Cienfuegos, en coordinación con el Consejo Provincial de Artes Escénicas y la Escuela Provincial de Artes “Benny Moré”, abrió este martes la convocatoria oficial para el ingreso a la especialidad de Teatro, que ofertará excepcionalmente cinco plazas para egresados de noveno grado en el curso escolar 2026-2027.

Los aspirantes deberán tener un promedio académico general igual o superior a 85 puntos, además de mostrar vocación interpretativa, aptitudes físicas y habilidades para el trabajo actoral, según informaron las autoridades culturales.

El proceso de selección se desarrollará mediante un taller práctico de carácter eliminatorio, programado para los días 15, 16 y 17 de septiembre en la Sala Aída Conde del Centro Dramático de Cienfuegos, ubicada en la Avenida 56, entre las calles 33 y 35.

Durante las tres jornadas, los participantes serán evaluados en pruebas físicas, ejercicios de expresión corporal e improvisación actoral. La asistencia será obligatoria durante todo el proceso, por lo que los postulantes deberán presentarse con ropa cómoda, agua para mantenerse hidratados y su carné de identidad. Asimismo, deberán cumplir las orientaciones que emitan los evaluadores.

El tribunal estará integrado por especialistas del Consejo Provincial de Artes Escénicas, y al finalizar el taller se seleccionarán los cinco postulantes con mejores resultados para cursar el primer año de Teatro desde este primero de octubre. Los resultados finales se publicarán en la sede de la escuela y a través de los medios oficiales para este proceso .