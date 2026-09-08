Cienfuegos

Convoca Universidad de Cienfuegos a Convención Científica Internacional

Jorge Fernándezpor Jorge Fernández
La Dirección de Formación de Pregrado de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, informa sobre el inicio del curso académico 2023.
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La Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez convoca a su IV Convención Científica Internacional, que se desarrollará del 20 al 23 de octubre, bajo el lema “Por una universidad innovadora en el marco de la Agenda 2030”.

El evento más importante de esta casa de altos estudios reunirá a autoridades, académicos, investigadores, estudiantes, empresarios y especialistas de diversos campos, con el propósito de promover el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, así como fomentar líneas de acción que contribuyan a la toma de decisiones y al avance de la investigación científica.

Los ejes temáticos de esta edición están vinculados con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que reafirma el compromiso del centro acedémico con el desarrollo sostenible y la innovación.

Entre los temas que se abordarán figuran la internacionalización de la Educación Superior, la docencia universitaria y la transformación de los procesos educativos, la energía, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, los estudios socioculturales y comunitarios, la gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo local, la seguridad alimentaria y la transformación agraria sostenible, entre otros.

El evento incluye seminarios, simposios y talleres internacionales, en modalidades virtual e híbrida, como el XIV Taller Internacional de Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el XIV Seminario Internacional de Docencia Universitaria, el VIII Simposio Internacional de Lengua, Cultura y Comunicación, y el IV Simposio Internacional de la Cultura Física, además de espacios dedicados a la gestión empresarial, los estudios históricos regionales y la investigación científica con enfoque social.

La IV Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos ratifica el papel de esta institución como motor de conocimiento, innovación y transformación, al servicio del desarrollo local y del cumplimiento de los compromisos globales asumidos en la Agenda 2030.

Para más información, los interesados pueden consultar la convocatoria íntegra en los canales oficiales de la Casa de Altos Estudios cienfueguera.

Jorge Fernández

Periodista. Ha laborado en el periódico Ahora, de Holguín, y Juventud Rebelde.

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