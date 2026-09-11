Diversifica mercado El Lince sus ofertas a la población cienfueguera

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A tres meses de su apertura, el Mercado Artesanal Industrial El Lince, perteneciente a la Empresa Municipal de Aseguramiento al Comercio, consolida sus ofertas con opciones asequibles de productos alimenticios y condimentos destinados a las familias del territorio.

Talía Castillo Abrahante, administradora de la unidad, destacó que el establecimiento mantiene una amplia variedad de surtidos de alta demanda, y la oferta incluye adobos, vinagres, sofritos, salsas, mermeladas, cremas de mango y de guayaba, así como especias secas y molidas en aceite, entre ellas ají cachucha, ajo y cebolla.

Castillo Abrahante añadió que el mercado comercializa renglones de primera necesidad como arroz y productos cárnicos, entre los que figuran jamonada y masas de spam, y agregó que emplean los canales de pago en línea sin límite de monto para todos los consumidores.

A decir de la administradora el reaprovisionamiento se realiza cada quince dias con el propósito de garantizar la estabilidad de las ofertas y responder a las solicitudes de la población.