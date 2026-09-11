Cienfuegos / Turismo

Trabaja Turismo en Cienfuegos por su desarrollo

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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Intencional un Foro de negocios con inversores nacionales y foráneos que puedan estar interesados en los productos turísticos de Cienfuegos, es el punto de partida de ese sector en la provincia, en aras de su desarrollo, en las actuales circunstancias que vive el país.

Yuneidy Pérez López, subdelegada de Turismo en el territorio sureño, dijo a la Radio que a partir del evento, previsto para el mes próximo, quedarán expuestas todas las oportunidades del destino Cienfuegos.

Están listas ya con una amplia cartera de proyectos de inversión, la Inmobiliaria del Turismo que pone a disposición SEIS proyectos, bajo la modalidad de Empresas Mixtas, entre esas, DOS de Comercialización y Administración Hotelera, que implica el complejo Hotel Rancho Luna/ Faro Luna y la villa Guajimico.

Explicó la dirigente, que también están las propuestas de la Sucursal de Servicios Médicos Cubanos en Cienfuegos y oportunidades de la Empresa Extra hotelera Palmares, que ya materializa transformaciones en 17 de sus instalaciones con la modalidad llamada cooperadas, donde se integran el sector estatal y no estatal.

 

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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