Cienfuegos

Perfeccionan quehacer de la Oficina Nacional de Estadística e Información cienfueguera

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
Censo de Población y Vivienda
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Este 6 de septiembre Cuba vive el aniversario 56 de la realización del primer Censo de Población y Viviendas tras el triunfo de la Revolución y el colectivo de la Oficina Nacional de Estadística e Información, de Cienfuegos, arriba a la fecha en proceso de perfeccionamiento. 

Lucía Calzada Díaz de Villegas, vicedirectora de la ONEI, en el territorio, puntualizó que la jornada la rememoran como el Día del Trabajador Estadístico, y en como tipicidad las modificaciones llevadas a cabo las encaminan en la nación, sobre la base de las siento setenta y seis medidas anunciadas por el Gobierno cubano.

La provincia impulsa una transformación enmarcada en el modelo económico cubano, con actualización de estructuras, formularios e indicadores para captar información más precisa desde la base y las oficinas municipales resultan el eslabón fundamental de este proceso, significó.

Pese al recrudecimiento del bloqueo y las difíciles condiciones, incluidos prolongados tiempos sin flujo eléctrico, los trabajadores garantizan el flujo de información mensual, trimestral y semestral, rescatando los datos en cuanto se restablece la electricidad, sin importar la hora, puntualizó.

Gracias a ese esfuerzo, Cienfuegos se mantiene entre el primer y segundo lugar del país en calidad estadística, y fue la primera oficina en captar el mayor porcentaje de información en los primeros quince días del mes, lo cual lleva el mérito de un colectivo que ama su trabajo.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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