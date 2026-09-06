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Este 6 de septiembre Cuba vive el aniversario 56 de la realización del primer Censo de Población y Viviendas tras el triunfo de la Revolución y el colectivo de la Oficina Nacional de Estadística e Información, de Cienfuegos, arriba a la fecha en proceso de perfeccionamiento.

Lucía Calzada Díaz de Villegas, vicedirectora de la ONEI, en el territorio, puntualizó que la jornada la rememoran como el Día del Trabajador Estadístico, y en como tipicidad las modificaciones llevadas a cabo las encaminan en la nación, sobre la base de las siento setenta y seis medidas anunciadas por el Gobierno cubano.

La provincia impulsa una transformación enmarcada en el modelo económico cubano, con actualización de estructuras, formularios e indicadores para captar información más precisa desde la base y las oficinas municipales resultan el eslabón fundamental de este proceso, significó.

Pese al recrudecimiento del bloqueo y las difíciles condiciones, incluidos prolongados tiempos sin flujo eléctrico, los trabajadores garantizan el flujo de información mensual, trimestral y semestral, rescatando los datos en cuanto se restablece la electricidad, sin importar la hora, puntualizó.

Gracias a ese esfuerzo, Cienfuegos se mantiene entre el primer y segundo lugar del país en calidad estadística, y fue la primera oficina en captar el mayor porcentaje de información en los primeros quince días del mes, lo cual lleva el mérito de un colectivo que ama su trabajo.