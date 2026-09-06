Arte, memoria y celebración en Cienfuegos «La Utopía que no Cesa»

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Las artes visuales regresan a los espacios expositivos de la Perla del Sur este lunes 7 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, momento en que quedará oficialmente inaugurada la exposición colectiva «La Utopía que no Cesa».

La Galería municipal de Cienfuegos, ubicada en avenida 54 entre calle 33 y 35 (Galería del boulevard), acogerá la muestra, bajo la curaduría del destacado especialista Jorge Luis Urra Maqueira.

La expo propuesta por el Consejo Provincial de las Artes Plásticas, no es una muestra más en el calendario cultural de la ciudad. Forma parte de las actividades conmemorativas por el aniversario 25 de la reapertura de la Academia de Artes Plásticas de Cienfuegos como especialidad, un hecho que marcó un hito en la formación artística en el centro de Cuba.

Además, la inauguración se inscribe en las jornadas por la conmemoración del 5 de septiembre, fecha de profundo significado histórico para los Cienfuegueros, lo que dota a la exhibición de un valor simbólico y patriótico.

La exposición reúne piezas de varios profesores de la academia, quienes desde sus respectivos lenguajes plásticos abordan la noción de «Utopía» como un horizonte en constante construcción.

Entre las obras que recomendamos destaca el tríptico titulado “El Umbral de los Sueños”, una obra de fotografía digital con dimensiones de 12 x 36 pulgadas por cada panel , que invita al espectador a cuestionar los límites entre la realidad y el deseo.

El título de la muestra, «La Utopía que no Cesa», resuena como un llamado a mantener viva la esperanza y la capacidad creadora, especialmente en tiempos donde el arte se erige como resistencia y memoria.

La cita es este lunes 7 de septiembre en la Galería Municipal de Cienfuegos, ubicada en el corazón del boulevard de la Perla del Sur . La entrada es libre y abierta a todo el público que desee disfrutar de una propuesta visual cargada de significado.