Cuba / Economía / Noticias

Cupet aclara: No se ha detenido abastecimiento a servicentros

En una nota que publicó en sus perfiles en redes sociales, la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) informó que no se ha detenido el abastecimiento de combustibles a la red de servicentros del país.

“Esta nota que circula en algunos medios digitales es falsa. No se ha detenido el abastecimiento de combustibles a la red de servicentros del país», señala Cupet en su publicación, acompañada de una imagen de la información falsa que circula.

Cupet sugiere al público mantenerse informado en las páginas oficiales de la empresa en redes sociales y en medios de prensa de nuestro país.

