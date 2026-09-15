Amplían capacidades de aprovechamiento de energía solar en comunicaciones de Cienfuegos

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Los centros de telecomunicaciones de Cruces, Cumanayagua y Palmira poseen respaldo energético de sistemas de energía solar fotovoltaica, con el objetivo de mantener los servicios durante los cortes eléctricos.

El ingeniero Ramón Fajardo González, jefe del Departamento de Inversiones en la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, explicó que refuerzan el suministro de energía autónomo, debido a la situación energética del país.

Según constató el especialista, en la actualidad garantizan en dichos municipios cienfuegueros los servicios de info comunicaciones en entidades que atienden público, así como la telefonía fija, datos móviles y wifi; fundamentalmente, durante el día.

La energía solar ofrece mejores resultados en las horas centrales de la jornada diurna, por eso resulta complejo garantizar su funcionamiento durante la noche, debido al alto costo de las baterías y también porque dependen del espacio en cada área para la instalación de paneles, significó.

Hoy avanza la primera etapa del programa y pretenden alcanzar todas las cabeceras municipales, por eso, priorizan iguales labores técnicas en Aguada de Pasajeros y Lajas, para luego continuar en Rodas y Abreus, destacó.

En la ciudad, los principales centros de telecomunicaciones cuentan con un respaldo eléctrico superior y, por tanto, no requiere de inmediatez, en cambio, están en el plan inversionista, así como otras instalaciones ubicadas a lo largo y ancho del territorio sureño, puntualizó.