Cienfuegos: Día de la Defensa territorial en Lajas

En el consejo popular Ramón Balboa, del municipio de Santa Isabel de las Lajas, aconteció el Día territorial de la Defensa para evaluar y organizar las tareas relacionadas con la protección del área, sus habitantes y objetivos económicos.

Yaremy Jiménez Collado, Presidenta del Consejo de defensa municipal, explicó las etapas previstas en los planes para el enfrentamiento al enemigo y el funcionamiento de las zonas de defensa en el asentamiento rural.

Junto a los residentes en esa zona lajera participaron los dirigentes políticos y gubernamentales de la provincia de Cienfuegos junto al alto mando de la Región militar y la Cruz Roja.

Destacaron la clases prácticas y combinadas con la instrucción de oficiales de la Región Militar Cienfuegos y la participación de las brigadas de producción y defensa, integrantes de las milicias y reservistas ocuparon la mañana de este sábado.