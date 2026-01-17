Cámara de Comercio, promotor del desarrollo económico en Cienfuegos

Compartir en

La delegación de la Cámara de Comercio de la República de Cuba en Cienfuegos, destacó los avances en el acompañamiento al empresariado local y la consolidación de vínculos comerciales internacionales durante el 2025

Kirenia Ferrer Ruiz, delegada de la Cámara de Comercio de la República de Cuba en la citada provincia, detalló a Prensa Latina los resultados del trabajo durante 2025, como entidad líder en la asesoría, acompañamiento y preparación de las empresas y entidades del territorio enfocadas en las exportaciones.

Ferrer Ruiz resaltó el caso de la sociedad mercantil estatal ARICUMAY S.U.R.L., una mediana empresa (Mipyme) surgida de la empresa Cítricos Arimao, que actualmente negocia dos contratos de asociación económica con entidades de Francia y Colombia, previstos para firmarse en 2026.

La II Feria Internacional Exposur 2025, organizada con el apoyo clave de la Cámara, se consolidó como una plataforma esencial para la promoción comercial.

Durante el evento, se logró consolidar clientes potenciales canadienses interesados en productos exportables como aji-chile habanero, pámpana y tallo de plátano, piña y banana. Estos contactos representan una de las mayores conquistas comerciales del año y reflejan el apoyo efectivo de la delegación cienfueguera.

La Cámara culminó 2025 con 54 empresas asociadas –43 estatales y 11 privadas–, y ejecutó cuatro objetivos estratégicos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

Entre las acciones realizadas figuran el apoyo a la exportación, la formación empresarial, la coordinación interinstitucional y la diplomacia comercial con países como Guyana, Canadá, India, China y Uganda.

Para 2026, señaló Ferrer Ruiz, la institución proyecta fortalecer su base asociativa, profundizar la transformación digital, diversificar las exportaciones, con énfasis en mercados del Caricom, Canadá, la Unión Europea y Asia–, y promover la materialización de proyectos de inversión extranjera en el territorio.

“El 2026 debe centrarse en consolidar los logros del año anterior, avanzando hacia un modelo de servicios más proactivo y digital, con resultados medibles en exportaciones, inversiones y fortalecimiento del ecosistema empresarial”, afirmó Ferrer Ruiz.

La Cámara de Comercio en Cienfuegos reafirma así su rol como articuladora estratégica del desarrollo económico local, bajo los principios de innovación, inclusión y sostenibilidad.