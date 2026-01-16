Compartir en

Cerca de las cuatro de la tarde de este viernes cesó la afluencia de cienfuegueros que desde la mañana acudieron al parque José Martí y la sede del Gobierno para rendir homenaje póstumo a los 32 combatientes caídos en la República Bolivariana de Venezuela en enfrentamiento tras el ataque del gobierno de los Estados Unidos.

El acceso de la población a la sala donde estuvieron expuestas las fotografías de los combatientes fue constante, organizada y solemne por esferas, organismos y empresas y se confirmó la presencia de unos 60 mil cienfuegueros.

Cerró el homenaje del pueblo perlasureño la Guardia de honor que realizaron las máximas autoridades del Partido, Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y representantes de la sociedad civil del territorio.

Las fotos de los 32 combatientes estuvieron acompañadas por ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez, de las FAR, el MININT, de las familias y del pueblo de Cuba.

Al cierre de esta información conocimos que en los siete municipios de la provincia sucedió similar tributo a los héroes que perdieron su vida en la patria de Bolívar, tras el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, el pasado tres de enero.

Cienfuegos vuelve a vivir momentos de luto y reafirmación, abraza a sus héroes y guarda para la historia otra página de tributo.