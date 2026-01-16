Cienfuegos: Aquí estamos por Cuba y nuestros 32 héroes

Compartir en

Más de 36 000 personas acudieron al parque José Martí de la ciudad de Cienfuegos para rendir tributo a los 32 combatientes caídos en tierras venezolanas en defensa del presidente secuestrado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Raimundo Ozborne, Mayor retirado de las Fuerzas Armadas revolucionarias e integrante de la Asociación de combatientes de la Revolución cubana (ACRC), aseguró su presencia en un día como este y en todos los momentos que necesite la Patria.

Junto a Ozborne, estudiantes de la escuela Camilo Cienfuegos, trabajadores de Salud, educación, la Aduana general de la República, la Refinería Cienfuegos S. A. y muchos vecinos del lugar ocuparon sus puestos para el acto político y luego homenajear a los héroes en la sede del Gobierno provincial.

Roberto Carles Albanez, Presidente provincial de la ACRC, mencionó el sentimiento de tristeza que lo acompaña desde el pasado 3 de enero cuando supo los detalles sobre el ataque de las tropas norteamericanas a Venezuela, el secuestro de Maduro y la muerte de los cubanos defendiendo la tierra de Simón Bolívar.

»Con #HonorYGloria Cienfuegos también recordará este día y reafirma la disposición para defender la libertad y la soberanía», dijo Armando Carranza, primer secretario del Partido comunista de Cuba en su alocucion al pueblo sureño.