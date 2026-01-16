Compartir en

El pueblo de Cienfuegos rinde tributo este viernes a los héroes caídos en Venezuela el tres de enero de 2026, en defensa de Nicolás Maduro.

Encabezado por el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Armando Carranza Valladares, y Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora, aconteció el acto en el parque José Mart, ocasión para ratificar la firme decisión de los cienfuegueros de defender el suelo patrio ante cualquier agresión del gobierno de Estados Unidos.

En la sede del Gobierno,se muestran las fotos de los 32 combatientes que ofrendaron sus vidas en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela. Ofrendas florales acompañan este tributo. Representantes de diversos sectores de la sociedad acuden al homenaje póstumo.

«La Patria nos convoca y aquí estamos, para despedir a estos combatientes ejemplos de la valentía y de la solidaridad que nos distingue como cubanos», asegura Javier, joven cadete.

Pedro Izquierdo, jubilado del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, recordó las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro en el entierro a las víctimas del sabotaje a un avión cubano en 1976. en el que viajaban esgrimistas cubanos: «Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla».