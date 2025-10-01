Convocó Gobernadora de Cienfuegos a consolidar áreas de autoconsumo en las empresas estatales

Compartir en

Durante el reciente pleno del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de la provincia, reiteró que deben existir áreas de autoconsumo que favorezcan la alimentación de los obreros en las empresas estatales.

La dirigente mencionó la cifra de 400 centros que poseen tierras ociosas donde pueden plantar cultivos de ciclo corto como boniato, calabaza, yuca y vegetales.

Al referirse al programa arrocero, Rodríguez Armada mencionó la importancia de controlar cada cosecha en los próximos meses y aludió a las contrataciones previas para el fiel cumplimiento de las entregas.

El pleno partidista trató el autoabastecimiento alimentario en Cienfuegos y quedaron varias indicaciones para aumentar las ofertas, reducir precios especulativos y garantizar alimentos para el fin de año.