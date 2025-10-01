Oferta cursos de adiestramiento la casa cienfueguera de orientación a la mujer

Compartir en

Con más de 10 ofertas de cursos de adiestramiento comienza este mes de octubre el programa docente de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia del municipio de Cienfuegos.

Yamila Silva Palacio, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en la Perla del Sur, explicó que actualmente ofrecen la posibilidad para cursos de Gestión de Ventas, Idioma Inglés, Relaciones Públicas, Secretaria Ejecutiva, Maquillaje, Cajero, Corte y Costura, Manicure y Masaje.

Para solicitar el aprendizaje de esas especialidades mantienen las matrículas abiertas en la institución donde radica la sede municipal de la FMC, situada en el Prado cienfueguero y abierta de lunes a viernes, en el horario de nueve de la mañana a cuatro de la tarde.

Cualquier miembro de la familia, mayor de 18 años de edad, sin distinción de sexo o profesión, e interesado en alguno de los cursos debe presentar para la inscripción sus documentos personales y pagar un importe ínfimo en moneda nacional, por mes, según la duración de las clases.

Los cursos de adiestramiento son una posibilidad real que brinda y avala la organización femenina, con los colaboradores de las Casas, para incrementar la capacitación y mejorar el funcionamiento de la Federación de Mujeres en esos espacios de bienestar y superación para el acceso a fuentes de empleo.