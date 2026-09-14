Impulsa UCf proyecto para optimizar la recogida de residuos sólidos

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La Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez trabaja en la creación del proyecto “Cienfuegos Limpia Conciencia: optimización logística y participación comunitaria para la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Cienfuegos”, una iniciativa multidisciplinaria que busca implementar un sistema de recogida más eficiente, científico y participativo, en respuesta al aumento de microvertederos y a las limitaciones de combustible que enfrenta el país.

Yadislay Orphee Faure, vicedecana de Formación de la Facultad de Ingeniería, explicó que el momento exige una transición hacia una gestión inteligente de los residuos, donde la clave no reside únicamente en incrementar el esfuerzo, sino en reducir gastos mediante la optimización de un sistema que utilice de mejor forma los recursos disponibles.

«El proyecto tiene como objetivo implementar un sistema de gestión de residuos sólidos urbanos eficiente, científico y participativo en Cienfuegos, que garantice la recogida optimizada mediante el uso de la inteligencia académica y la disciplina social, además de la participación empresarial.

«El momento exige una transición hacia una gestión inteligente, por tanto, desde la Facultad de Ingeniería y desde la dirección de la Universidad nos trazamos la tarea de crear un nuevo proyecto que pudiera estar ofreciendo una mejor gestión a la hora de la recogida de los residuos, porque la clave no reside únicamente en incrementar el esfuerzo, sino en reducir gastos mediante la optimización de la creación de un sistema».

La propuesta estratégica de la Universidad de Cienfuegos intervendrá directamente en las contingencias actuales, con un enfoque multidisciplinario que integra psicología social, educación ambiental, optimización heurística, economía circular, estudios químicos y biológicos, ingeniería de recuperación y gobernanza con marco legal.

El proyecto plantea cambiar de la ruta tradicional a una ruta optimizada, eliminando recorridos en vacío y paradas innecesarias, mediante el uso de grafos para minimizar kilómetros y maximizar la vida útil del parque automotor.

«Estamos hablando de que, a través de lo digital, podemos estar teniendo un control de combustible, esto generaría hojas de rutas digitales donde se cruzarían los datos de kilómetros contra las cargas recogidas para detectar, por supuesto, ineficiencias que puedan existir en ese momento. Esto llevaría a una arquitectura de recogida escalonada para poder proteger los equipos con los que se cuenta. Por tanto, lo primero que estaríamos haciendo sería una zonificación dinámica, o sea, dividir la ciudad en cuadrantes por densidad, para poder ver las rutas de alta carga y de baja frecuencia».

El proyecto incluye también la creación de puntos de transferencia intermedios, el uso de vehículos pequeños o de tracción animal para zonas de difícil acceso, y la integración de la ciencia logística con la acción comunitaria.

Con este ecosistema operativo, la Universidad de Cienfuegos reafirma su compromiso con el desarrollo local, la innovación y la búsqueda de soluciones concretas a problemas que impactan directamente la calidad de vida de la población cienfueguera.