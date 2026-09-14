Representada Cienfuegos en taller internacional de meliponicultura tropical

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La provincia de Cienfuegos estará representada en el Primer Taller Internacional de Meliponicultura Tropical, que tendrá lugar el próximo día 30, en Varadero, provincia de Matanzas.

El evento sesionará dentro del programa del IV Congreso Científico Internacional Universidad-Sociedad 2026, que incluye, además, Simposio de Desarrollo Agrario Sostenible, previsto desde el 29 del actual mes, al primero de octubre.

En el taller, especialistas extranjeros y nacionales debatirán temáticas relacionadas con medicina y procesamiento de los productos de las colmenas de abejas nativas; saberes ancestrales y contemporáneos en la Meliponicultura; marcos regulatorios; producción, consumo y comercio de renglones de las colmenas de abejas sin aguijón; organización y alianzas comunitarias.

Onelia Chaveco Chaveco, coordinadora de la Red de Mujeres Meliponicultoras de Cienfuegos, dijo en exclusiva para Radio Ciudad del Mar, que dos integrantes de ese grupo sureño expondrán específicamente sobre la formación de capacidades a mujeres y su familia para el manejo y la crianza de la abeja Melipona Becheii, y el Impacto de las alianzas comunitarias de las féminas meliponicultoras en la ciudad perlasureña.

Las autoras cienfuegueras de las ponencias seleccionadas por el Comité Organizador del IV Congreso Científico Internacional son Odalis Dáger Haber, que representa la Red de Educadoras y Educadores populares, del municipio de Cumanayagua y Mónica Sánchez Suárez del Villar, de la Empresa Servicios Portuarios del Centro.

Dentro del primer Taller Internacional de Meliponicultura Tropical, sesionará además un Foro virtual, que será moderado por dos integrantes de la Red Mujeres Meliponicultoras de Cuba, las Doctoras en Ciencias Mildrey Soca Pérez, investigadora titular de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, de Matanzas y Leydi Fonte Carballo, profesora e Investigadora de la Filial de Ciencias Médicas de Colón, en igual provincia.

En esa modalidad virtual, también participarán otras féminas que crían y protegen las abejas de la tierra en Cienfuegos y Cuba, quienes hoy consolidan su capacitación de manera diaria en intercambios online en el Grupo de Mujeres Meliponicultoras, en aras de un desarrollo creativo y la innovación colaborativa y sostenible, lema que encabeza el IV Congreso Científico Internacional Universidad-Sociedad 2026.