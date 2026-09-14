Zoológico Nacional reabrirá sus puertas el próximo 16 de septiembre

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El Zoológico Nacional de Cuba reabrirá al público el miércoles 16 de septiembre, luego de que fuera restablecido el servicio eléctrico en la instalación, según informó la propia entidad en su perfil de Facebook.

En su mensaje, la institución precisó que el fluido eléctrico volvió en el día de ayer y que los animales permanecen bajo el cuidado constante del equipo del zoológico, que veló por su bienestar durante el cierre temporal.

“Agradecemos enormemente su comprensión y apoyo de siempre. ​Los esperamos con los brazos abiertos para disfrutar juntos en familia”, concluye el texto publicado en redes sociales.

Con la reapertura, el Zoológico Nacional retomará sus actividades habituales y abrirá sus puertas al público a partir del próximo miércoles 16 de septiembre.

Tomado de Cubadebate