Canciller denuncia informe pseudocientífico de Harvard contra Cuba

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El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció un informe pseudocientífico del Grupo de Trabajo de Harvard sobre Cuba, al considerarlo parte de la propaganda del Departamento de Estado estadounidense contra la isla.

A través de su cuenta en la red social X, el titular de Relaciones Exteriores señaló que el documento incorpora sectores con marcados sesgos ideológicos y claros intereses monetarios a la guerra psicológica contra el pueblo cubano, lo que pone en duda el prestigio y el rigor científico de esa reconocida universidad estadounidense.

Rodríguez subrayó que el texto oculta de forma intencionada las consecuencias de casi 70 años de asfixia económica, persecución comercial y financiera, y la imposición de miedo a quienes comercian e invierten en la isla.

El canciller precisó que el informe no reconoce los perjuicios del bloqueo entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, que ascendieron a 8 mil 83 millones 300 mil dólares, una cifra récord y un 7 por ciento superior a la del año anterior.

Tampoco menciona los daños acumulados por el bloqueo, que alcanzan los 178 mil 700 millones 500 mil dólares a precios corrientes, ni que, de no existir esa política, el Producto Interno Bruto de Cuba en 2025 habría sido un 10,8 por ciento superior al valor estimado.

El jefe de la diplomacia cubana denunció además que el pseudoreporte omite la persecución y el cierre de cualquier «válvula de escape» declarado explícitamente por el secretario de Estado de Estados Unidos, medidas que limitan la recuperación económica y la prestación de servicios esenciales, con el propósito de crear una crisis humanitaria.

Rodríguez destacó que más del 50 por ciento del documento se centra en críticas y recomendaciones políticas alineadas con el discurso estadounidense, lo que evidencia su intención de confundir y manipular al público estadounidense e internacional.