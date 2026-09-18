Cuba debatirá sobre enfermedades no transmisibles

Compartir en

Cuba será sede del I Simposio Internacional de Enfermedades No Transmisibles y sus Factores de Riesgo. Retos y Desafíos, que se celebrará los días 12 y 13 de noviembre en La Habana.

Con sede en el Centro de Convenciones Cabaret Tropicana, el encuentro reunirá a especialistas nacionales y extranjeros para debatir estrategias frente a las enfermedades no transmisibles, principales causas de morbimortalidad mundial y obstáculo directo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.

Bajo el lema «Por una visión integradora, sanitaria y social», el simposio abordará enfermedades cardiovasculares, cáncer, afecciones respiratorias crónicas, diabetes, trastornos mentales, envejecimiento, obesidad e hipertensión, dijo a Prensa Latina el doctor en Medicina Luis Alberto Ochoa Montes, del Hospital Clínico-Quirúrgico Docente «Hermanos Ameijeiras».

El programa incluye conferencias magistrales, especializadas y paneles científicos. Participarán especialistas de Cuba, Costa Rica, Honduras, México y Sri Lanka, confirmó el también presidente del Grupo de Investigación en Muerte Súbita (Gimus).

En ese contexto, destaca un evento sobre género, envejecimiento y enfermedades no transmisibles, organizado en alianza con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

La cita es organizada por el Gimus, el Hospital «Hermanos Ameijeiras», el Centro Virtual de Convenciones, el Cabaret Tropicana y el Grupo Extrahotelero Palmares. Cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud Pública de Cuba y otras instituciones, la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la isla caribeña, el UNFPA, entre otros.

El Comité Organizador invitó a médicos generales integrales, genetistas, internistas, cardiólogos, nefrólogos, pediatras, geriatras, patólogos, neurólogos, salubristas, neumólogos, endocrinólogos, y otras especialistas a participar en este espacio de intercambio científico.