Realizan conversatorio con jóvenes cienfuegueros sobre los peligros que acarrean las drogas

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En el marco de la Semana Nacional de Enfrentamiento a las Drogas realizaron un conversatorio sobre dicha problemática social en el Instituto Político «José Gregorio Martínez, de la Perla del Sur, que contó con el testimonio de dos cienfuegueros quienes extinguen sanción penal en libertad a causa de este delito.

En el encuentro, los sancionados contaron a los estudiantes sobre la prisión y las asperezas de la vida lejos de los seres amados, cómo es el caso de los hijos, mientras alertaron de la importancia de ser selectivos con las amistades, porque en ocasiones estar en el lugar equivocado también es fruto de dejarse arrastrar por una mala compañía.

La actividad liderada por la jueza profesional, Carmen Onilda Carrillo Perurena, integrate del Grupo Provincial Antidrogas, enrumbó reflexiones entre los alumnos del centro acerca de los peligros para la salud, las consecuencias penales y las afectaciones sicológicas el consumo, tráfico, tenencia u otro de tipo de relación con las drogas o sustancias de efectos similares.

A propósito, la doctora Yohandra León Rayas, especialista en Pediatría y jefa de Departamento de Medicamentos y Tecnologías en la Dirección Provincial de Salud Pública, explicó a los participantes sobre las drogas lícitas en ilícitas, y la incursión de la bebida energizante, Chaka, pues entre los riesgos de su consumo está la adicción.

Asimismo, la ocasión propició contar el protagonismo de profesores y directivos de la escuela de la Enseñanza Técnico Profesional y miembros del equipo de Educación Provincial quienes acompañaron la instructiva actividad que engrosa el programa preventivo contra las drogas encaminado de manera permanente en el territorio sureño.