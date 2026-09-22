🎧 Triángulo de la confianza: Enfrentamiento en Cienfuegos a las arbovirosis

Sobre el comportamiento actual de las arbovirosis en la provincia de Cienfuegos, se refiere el doctor Jorge Enrique Rodríguez, vicedirector de Epidemiologia del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →