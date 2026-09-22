audio / Salud

🎧 Triángulo de la confianza: Enfrentamiento en Cienfuegos a las arbovirosis

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Situación epidemiológica: arbovirosis en Cienfuegos
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Sobre el comportamiento actual de las arbovirosis en la provincia de Cienfuegos, se refiere el doctor Jorge Enrique Rodríguez, vicedirector de Epidemiologia del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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