Proceso gradual de restablecimiento del SEN

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El próximo objetivo dentro del proceso de restauración es continuar avanzando hacia el centro y el oriente del país, hasta alcanzar la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, la termoeléctrica 10 de Octubre, en Nuevitas, y posteriormente las unidades de Felton y Renté.

En Cienfuegos ya comenzó el proceso de arranque de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. Según explicó el director de Electricidad del Minem, se trata de un procedimiento más lento que el de otras unidades, por lo que su incorporación al sistema no será inmediata.

No obstante, desde la madrugada ya se dispone de energía en la instalación para enfrentar las acciones necesarias para su puesta en marcha.

Guerra Hernández señaló que la incorporación de la generación de Cienfuegos resulta particularmente importante para continuar avanzando hacia Nuevitas, aunque precisó que el proceso puede seguir desarrollándose incluso sin tener todavía esas unidades en servicio.

“Lo importante es que entre la unidad de Cienfuegos”, afirmó, al explicar que el objetivo inmediato es continuar llevando energía hasta Nuevitas para poder iniciar también el arranque de sus unidades.

En el caso de Felton, se encuentra disponible la unidad número uno, mientras que en Renté también existen condiciones para iniciar el proceso de sincronización una vez que llegue la energía necesaria a esa zona.

El directivo reiteró que el hecho de contar con subestaciones energizadas en territorios que se extienden desde Artemisa hasta Villa Clara no significa que exista capacidad suficiente para atender toda la demanda.

Por ello, explicó, la energía disponible en esos territorios se destina inicialmente a cargas vitales, fundamentalmente hospitales, y a garantizar las condiciones para continuar avanzando en la restauración del sistema.

Una recuperación con recursos nacionales

El proceso de recuperación del SEN se desarrolla además en un contexto de déficit de combustibles, una situación que ha condicionado la velocidad de la restauración.

Guerra Hernández explicó que la energía empleada en este protocolo de recuperación procede de recursos disponibles en el país, fundamentalmente fuentes nacionales de gas y crudo, junto al aprovechamiento de las fuentes renovables.

“Lo estamos haciendo con nuestra propia energía, con fuentes nacionales de gas y crudo, y utilizando las fuentes renovables de manera tal que se puedan controlar los parámetros del sistema y recuperar de manera estable”, explicó.

El director de Electricidad del Minem señaló que el déficit de combustible ha incidido en el proceso de restauración, pues limita la disponibilidad de una fuente de energía que resulta importante para este tipo de operaciones.

La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional continuará durante el transcurso de este sábado con la incorporación progresiva de unidades generadoras y el avance de la energía hacia las diferentes regiones del país.

El objetivo inmediato es consolidar las áreas ya energizadas, incorporar nueva generación y avanzar hacia las grandes centrales termoeléctricas del centro y el oriente para ampliar progresivamente la capacidad de generación y de servicio eléctrico.

🚨Empresa Eléctrica Cienfuegos informa sobre situación del servicio eléctrico en la provincia:

👉Se ha logrado fortalecer el microsistema de generación con las Centrales Eléctricas Diesel Junco Sur.

👉En este momento en la provincia 13 circuitos con servicio, lo que representa 20 MW servidos.

🏥Centros de salud con servicio: Hospital provincial, Hospital pediátrico, Hospital de especialidades CEA.

👉Una vez restablecido conectar paulatinamente los equipos, empezar por las luces y esperar unos minutos para conectar otro equipo.

👉Los circuitos que se vayan restableciendo pueden ser afectados en función de las condiciones del microsistema

🚨Empresa Eléctrica Cienfuegos informa sobre situación del servicio eléctrico en la provincia:

👉Se ha logrado fortalecer el microsistema de generación con las Centrales Eléctricas Diesel Junco Sur.

👉En este momento en la provincia 22 circuitos con servicio, lo que representa 32 MW servidos.

🏥Centros de salud con servicio: Hospital provincial, Hospital pediátrico, Hospital Psiquiátrico, Hospital de especialidades CEA.

👉Una vez restablecido conectar paulatinamente los equipos, empezar por las luces y esperar unos minutos para conectar otro equipo.

👉Los circuitos que se vayan restableciendo pueden ser afectados en función de las condiciones del microsistema.

Averia en la «Guitera»

Como consecuencia de las tensiones mecánicas generadas por la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, registró averías en la caldera, informó el periodista José Miguel Solis.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, comentó que iniciaron el proceso de enfriamiento y que presumen que se trata de ponchaduras en varios puntos del generador de vapor.

Durante el lapso de casi 72 horas que demanda el enfriamiento de la caldera, se alistan las tareas de aseguramiento para que brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas puedan iniciar la inspección y solución del inconveniente a partir de la tarde del próximo lunes.

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de la ciudad yumurina, totalizaba 44 días en línea con una potencia promedio de 185 megavatios desde su última incorporación, el pasado 4 de agosto

Actualización || Sobre el restablecimiento del SEN, luego de la desconexión ocurrida en horas de la tarde de este viernes debido a disparos de las líneas de transmisión de 220 kV Matanzas – Cienfuegos y Matanzas – Santa Clara.

Además se identificaron condiciones meteorológicos inestables en la zona.

En un primer momento se produjo una división del sistema en las Zonas Oriental y Occidental, y unos minutas después se registró la desconexión total del SEN