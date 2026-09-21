🎧 Con palabra propia: Reajustes en programación de afectaciones al servicio eléctrico en Cienfuegos

Sobre el tema que ha generado no poca polémica en las agendas pública y mediática: la nueva planificación de rotaciones de circuitos por déficit de generación eléctrica, comentan los panelistas de Con palabra propia en la emisión del 19 de septiembre.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →