Reciben nuevos fondos documentales en Archivo Histórico Provincial

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En el Archivo Histórico Provincial «Rita Suárez del Villar» recibieron el Fondo acumulado en la sede del Gobierno de Cienfuegos, sita en el parque José Martí, correspondiente a la etapa de 1977 a 2001.

Anabel Estrada de la Oz, comunicadora institucional, explicó que los fondos documentales pasarán por un proceso de organización y conservación preventiva, amén del buen estado de los bienes recibidos, pues dicho hacer forma parte de sus protocolos de trabajo.

El fondo del Gobierno se convierte en el número 36 que ahora atesora el Archivo Histórico y consta de actas y acuerdos de la Asamblea Provincial, así como del comité ejecutivo de dicho Órgano legislativo.

Consecuentemente con este tipo de traspasos, también pueden encontrarse expedientes del consejo de administración del Gobierno y la totalidad de la información podrá consultarse al paso de un breve lapso de tiempo.

El archivo atiende los públicos de manera presencial en el horario matutino, también lo hace a través de las redes sociales, donde están con el nombre oficial, mientras que en el canal de Telegram publican información de utilidad para la realización de las búsquedas.