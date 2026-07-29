🎧Triángulo de la confianza: Lesiones no intencionales en niños y adolescentes

Lesiones no intencionales en niños y adolescentes es el tema que propone en elTriángulo de la confianza la doctora Yadina Vázquez Etevez, asesora del programa materno infantil en la Dirección General de Salud en Cienfuegos.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →