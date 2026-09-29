Mayra Valladares: una vida dedicada a las estadísticas que salvan vidas

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En el Hospital Pediátrico Paquito González de Cienfuegos, hay profesionales cuya labor, aunque no siempre visible para el paciente, es fundamental para la toma de decisiones clínicas y epidemiológicas.

Mayra Valladares Vilches, estadística de salud que dedicó más de cuatro décadas de su vida a esta institución, es una de ellas. Graduada como gestora de la información en salud, Mayra formó parte del equipo que enfrentó epidemias de dengue, meningoviral y, más recientemente, la COVID-19, llevando el control de todos los datos y pacientes.

Mayra comenzó su trayectoria laboral en mayo de 1984 como estadística económica. Con el tiempo, se fue superando: primero cursó un técnico en estadística médica y, cuando hubo la universalización de la universidad, obtuvo la licenciatura en Gestión de la Información en Salud.

«Durante toda mi trayectoria laboral he participado en muchas actividades relacionadas en la provincia: el censo de discapacitados, la epidemia de meningoviral, las diferentes epidemias de dengue durante todos estos años y, por supuesto, la epidemia de la COVID-19, siempre como estadística, llevando todos los datos, todo el control de todos los pacientes enfermos y demás», recuerda.

A lo largo de estos años, Mayra recibió varios reconocimientos por su labor, entre ellos la medalla Piti Fajardo por más de 20 años de trabajo en la salud y el premio que otorga la Dirección Provincial de Salud Enrique Barney.

Además de su labor estadística, Mayra se dedicó a la investigación junto a sus colegas médicos, lo que le permitió tener varias publicaciones en la revista Medisur, de la provincia. También cursó una especialidad en epidemiología hospitalaria, con una tesis sobre vigilancia en el cuerpo de guardia de dos eventos importantes: la diarrea y la respiratoria.

«Con esa tesis mía se implementó un sistema que después sirvió mucho para la toma de decisiones de la gerencia hospitalaria», explica.

Al preguntarle qué siente al resumir todos esos años de trabajo, Mayra no lo duda:

«Yo estoy muy satisfecha con el trabajo que realicé en este hospital. Le dediqué mi vida, porque fue mi juventud y mi vida entera la que le dediqué a este hospital. Y siento mucha nostalgia… ya estoy jubilada, pero siento mucha nostalgia del Paquito González».

Mayra Valladares es ejemplo de dedicación, rigor y compromiso con la salud pública. Su legado no solo está en los datos que procesó, sino en las decisiones que esos datos permitieron tomar y en los médicos que formó a lo largo de más de 40 años de servicio.